Pescara, 23 feb. (askanews) - "Durante i lavori della Terza Commissione è stata approvata e sottoscritta da tutti i Consiglieri, sia di minoranza sia di maggioranza con l'astensione del Movimento Cinque Stelle, la proposta di risoluzione dove si chiede di ritirare e sospendere immediatamente la Delibera di giunta regionale numero 877 del 27 dicembre 2016 avente per oggetto 'Misure generali di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 della Regione Abruzzo'. Adesso - dice il consigliere regionale Mauro Febbo, proponente della risoluzione - è necessario ed urgente che l'esecutivo regionale, al fine di non compromettere irrimediabilmente e seriamente l'economia del settore forestale abruzzese come richiesto sia dalle Organizzazioni Professionali sia dalla Federazione degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, intervenga per sospendere prima per poi correggere e modificare la delibera di giunta numero 877". (Segue)