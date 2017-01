Pescara, 9 gen. (askanews) - Sono 169 dipendenti della Regione Abruzzo andati in pensione con i requisiti anti riforma Fornero al 31 dicembre 2016. E adesso ci sarà il via all'iter per nuove assunzioni. Questa mattina una rappresentanza dei neo pensionati è stata ricevuta, a Pescara, nella sala "Filomena Delli Castelli", per un saluto ed un ringraziamento dal presidente della Giunta regionale, Luciano D'Alfonso. La Regione Abruzzo ha messo in atto il provvedimento dopo aver chiuso il quadro dei trasferimenti di personale dalle Province dopo la Riforma Delrio. Il presidente D'Alfonso ha ringraziato gli ex dipendenti per il lavoro svolto in tanti anni di servizio, è per ognuno di loro ha lasciato aperta la porta di una possibile collaborazione con un supplemento di riconoscimento sull'esempio dei volontari della Protezione civile. "Per alcuni, questo momento - ha detto il presidente - si è rivelato come una opportunità da intercettare, ad altri ha generato sofferenza. Una cosa è certa - ha sottolineato - avete svolto un lavoro estremamente prezioso sia per l'Ente che per i cittadini abruzzesi. Il legislatore ha, comunque, concepito uno strumento che permetterà a molti di voi di continuare a fornire il proprio contributo di esperienze e di conoscenze. Il mio auspicio è di potervi incontrare di nuovo, magari quando saranno maturi i tempi per l'inaugurazione della sede unica della Regione a Pescara. Intanto ora - ha concluso D'Alfonso - si aprirà una stagione nuova che darà spazio al turn-over e quindi, dopo tanti anni, a nuove assunzioni".