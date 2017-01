Chieti, 9 gen. (askanews) - L'Appennino abruzzese a rischio forte per caduta valanghe. Lo comunicano la Protezione Civile regionale ed il Comando unità Tutela Forestale Ambientale e Agroalimentare. Dopo le abbondanti nevicate di questi giorni che hanno provocato forti disagi a viabilità e servizi ora il pericolo è l'accumulo di strati di neve fresca su strati di neve ghiacciata con un aumento della instabilità di pendii montani. I rilevamenti del servizio Meteomont del Corpo Forestale della regione Abruzzo hanno evidenziato un "grado di pericolo 4 su 5 (Forte) per la caduta valanghe soprattutto sul massiccio della Maiella e l'Alto Sangro. Rischio forte su tutti i pendii caratterizzati da una pendenza superiore ai 30 gradi ed in particolare dove la copertura boschiva è particolarmente rada o assente".