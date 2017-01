Pescara, 4 gen. (askanews) - Il Centro funzionale della Protezione civile d'Abruzzo ha diffuso l'avviso di condizioni meteorologiche avverse emesso dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale per il 5 gennaio 2017. "Dal mattino di domani è per le successive 24-36 ore, sono previste, infatti, nevicate inizialmente al di sopra dei 500-800 metri e in progressivo abbassamento fino al livello del mare, con apporti al suolo da moderati ad abbondanti. Il fenomeno sarà accompagnato da venti di burrasca, con raffiche di burrasca forte e mareggiate lungo le coste esposte. Il Centro Funzionale d'Abruzzo monitorerà l'evoluzione dei fenomeni attraverso la rete regionale in telemisura ed i propri Radar meteorologici". La Protezione Civile regionale, dopo l'informatica di ieri ai sindaci, ha raccomandato alle Amministrazioni comunali, "al fine di garantire la salvaguardia della popolazione e la riduzione di possibili disagi, di verificare la disponibilità del proprio personale, l'efficienza di materiali e mezzi, di contattare preventivamente le eventuali ditte convenzionate per lo sgombero neve e di mettere in atto ogni altra misura necessaria e prevista nei piani di emergenza/piani neve". Il testo integrale dell'Avviso è consultabile sul sito web allarmeteo.regione.abruzzo.it. In particolare è stato disposto un piano di intervento puntuale sui Comuni maggiormente danneggiati dal sisma 2016.