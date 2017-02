Pescara, 27 feb. (askanews) - Sarà un gruppo di imprese a realizzare il taglio della diga foranea di Pescara. Lo ha detto il presidente della Regione Abruzzo Luciano D'Alfonso oggi ad un incontro sullo stato dell'arte delle iniziative assunte dalla Regione per il recupero della qualità delle acque in vista dell'inizio della stagione balneare a Pescara. Oggi pomeriggio, a Pescara, in Regione, D'Alfonso, nel corso dell'incontro al quale hanno preso parte anche il sindaco di Pescara, Marco Alessandrini, il vice sindaco Enzo Del Vecchio, l'assessore comunale Giacomo Cuzzi, l'assessore con delega alla Pesca, Dino Pepe, ed i rappresentanti delle associazioni di categoria di commercianti, industriali e balneatori ha illustrato la situazione e i progetti: "Rispetto alla quota di dragaggio naturale che scaturirà dal taglio della diga foranea - ha esordito D'Alfonso -, i relativi lavori, per un importo pari a 3,5 milioni di euro, sono stati affidati ad un raggruppamento di imprese individuato con gara d'appalto. L'impresa aggiudicataria - ha proseguito -, avendo voluto attendere l'idoneità di tutti i pareri convergenti ed in particolare la convalida del parere del Comitato VIA, una volta acquisito questo, si è messa all'opera per redigere il progetto esecutivo". (Segue)