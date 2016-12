Pescara, 21 dic. (askanews) - Dovrebbe essere ultimato per la prossima primavera il tanto discusso taglio della diga foranea del porto di Pescara, indicata dai più come principale motivo di inquinamento de mare. Entro gennaio prenderanno il via i lavori per la realizzazione della barriera soffolta nell'area del porto di Pescara, mentre ai primi di marzo si procederà al "taglio" di 70 metri della diga foranea. Il cronoprogramma degli interventi è stato stabilito questa mattina a Pescara, nel corso di una riunione - convocata dal presidente della giunta regionale Luciano D'Alfonso - a cui hanno partecipato il comandante della capitaneria di porto Enrico Moretti, e rappresentanti del provveditorato alle opere marittime, del Comune di Pescara, dell'Arta e dell'Arap. Per quanto riguarda la barriera soffolta, già nei prossimi giorni si procederà all'adeguamento del progetto esecutivo alle prescrizioni del Comitato Via. (Segue)