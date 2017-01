Pescara, 7 gen. (askanews) - Pescara Fiorentina, sfida di serie A dell'ultima giornata del girone di andata è rinviata per neve. La nota di palazzo di Città non lascia scampo a ripensamenti. "Si attende. solo la pronuncia finale da parte del Prefetto di Pescara, ma la riunione appena conclusa tra Gos e Comune di Pescara alla presenza del nostro Segretario Sportivo, porta verso la decisione inevitabile del rinvio gara "Pescara Fiorentina" a data da destinarsi". Più del terreno di gioco preoccupano il ghiaccio presente sugli spalti e la viabilità. È la chiusura autostradale per mezzi pesanti, ha fatto il resto visto che da Firenze erano previsti 9 pullman di tifosi ospiti ai quali si aggiungono 2 pullman da Vicenza per festeggiare i 40 anni di gemellaggio tra la tifoserie del Pescara è quella del Vicenza oltre. Stop dal Comune di Pescara anche alle lezioni di lunedì.