Pescara, 17 gen. (askanews) - Il sindaco di Pescara Marco Alessandrini ha deciso di prorogare fino a domani la sospensione delle attività didattiche nelle scuole cittadine di ogni ordine e grado. 'La scelta è maturata a fronte di una mattinata di sopralluoghi nelle scuole comunali a cui ha partecipato anche l'assessore alla Pubblica Istruzione Giacomo Cuzzi con i dirigenti e tecnici del Servizio Edilizia Scolastica'. L'assessore Giacomo Cuzzi spiega il provvedimento giunto al suo terzo giorno: "Abbiamo fatto controlli utili ad affrontare alcune criticità segnalate in particolare in alcuni edifici ai Colli e dovute ad infiltrazioni per i rilevanti accumuli di neve, che oltre a tetti e terrazzi interessano anche i piazzali di ingresso, parcheggi e aree di servizio delle scuole - così l'assessore alla Pubblica Istruzione Giacomo Cuzzi - Qualche problema si registra anche nei plessi situati nella zona di San Donato, sempre dovuto a infiltrazioni e alla permeabilità degli edifici interessati. Abbiamo dunque deciso di chiudere domani, non solo per via della previsioni e a fronte anche dei problemi riscontrati dalla Provincia nelle scuole di sua competenza, ma perché tutte le scuole siano fruibili e in sicurezza per accogliere i ragazzi".