Pescara calcio, incendiata nella notte auto presidente Sebastiani

Pescara, 7 feb. (askanews) - Incendiata nella notte da ignoti l'auto del presidente del Pescara calcio, Daniele Sebastiani. Il fatto è accaduto intorno alle 3,30 lungo la Riviera Nord, di Pescara, non lontano dalla casa dello stesso presidente Sebastiani che ha visto le fiamme e prontamente ha dato l'allarme. È stata danneggiata anche un'altra auto vicina a quella di Sebastiani. Sono intervenuti i vigili del fuoco chiamati dagli agenti della volante che erano già sul posto e hanno domato il fuoco. Quasi certamente si tratta di un incendio doloso. Già domenica dopo la pesante sconfitta subita all'Adriatico dal Pescara per 6 a 2 la contestazione dei tifosi aveva raggiunto livelli di guardia. È in settimana nei pressi dello stadio Adriatico negli erano apparse scritte offensive verso il dirigente biancazzurro.