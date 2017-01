Pescara, 5 gen. (askanews) - È il deputato di Sinistra Italiana Gianni Melilla il primo tra i parlamentari abruzzesi per produttività, e presenze in Parlamento. Al secondo posto per la produttività il deputato del M5S Andrea Colletti. Per quanto riguarda le presenze Melilla, in questa particolare classifica è seguito dalla deputata Pd Maria Amato. I dati arrivano dal sito Open Parlamento nel quale sono consultabili le classifiche relative alle presenze e all'indice di produttività dei parlamentari dall'inizio della legislatura (marzo 2013) fino alla data dell'ultimo aggiornamento, a chiusura dell'anno 2016. Tra i deputati abruzzesi, Gianni Melilla ha concluso il 2016 con il primato di presenze in Parlamento: 99.29% con 19.817 su 19.959 votazioni. Indice altissimo anche per la produttività (che considera quantità ed efficacia dell'attività realizzata dai parlamentari prendendo in esame numero, tipologia, consenso e iter degli atti presentati) dovevMelilla è al primo posto con un indice di 556.4 con 232 disegni di legge, 133 interpellanze, 138 interrogazioni a risposta orale e 542 a risposta scritta come primo e co-firmatario.