Parco Gran Sasso adotta piano prevenzione corruzione e trasparenza

L'Aquila, 1 feb. (askanews) - Il parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ha adottato il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione (Ptpc) e il Programma della Trasparenza per il triennio 2017-2019. Due strumenti per l'attuazione della programmazione annuale e triennale dell'Ente approvata con il bilancio di previsione 2017, a garanzia della legalità, trasparenza ed efficienza amministrativa. Il Piano è stato redatto in conformità con il Piano nazionale anti corruzione (Pna) adottato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) lo scorso mese di agosto, e integrato con il Programma della Trasparenza. Lo strumento adottato individua le aree di maggiore rischio di corruzione, e le specifiche misure di prevenzione indicando anche gli interventi organizzativi da mettere in atto per arginare i rischi. Il presidente del parco Tommaso Navarra ha commentato così l'adozione del piano: "sono soddisfatto del lavoro compiuto dalla Direzione in questo frangente difficile per il territorio e la sua comunità nel quale efficienza ed efficacia nell'azione amministrativa devono rispondere ad esigenze immediate e garantite dal punto di vista della legalità e della trasparenza attuando un modello condiviso e partecipato tra le istituzioni locali". Per il direttore del parco Domenico Nicoletti: "L'approvazione del Ptpc per il triennio 2017-2019 non rappresenta un mero adempimento di legge, bensì risponde alla primaria esigenza di responsabilizzare la struttura amministrativa nella concreta attuazione di una politica di promozione della legalità e dell'etica pubblica che l'Ente Parco, in linea con i più recenti indirizzi dell'Anac, dovrà perseguire con rinnovato impegno".