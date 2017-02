Oggi pomeriggio Consiglio provinciale a Teramo

Teramo, 20 feb. (askanews) - Il Consiglio provinciale di Teramo è convocato per oggi pomeriggio alle 15 nella sala Consiliare in via Milli 2 a Teramo, con i seguenti punti all'ordine del giorno: Presidenza e Segreteria Generale Presentazione programma di Governo aggiornato. Presa d'atto (Art. 12, comma 7, Statuto della Provincia di Teramo); Presidenza e Segreteria Generale Nomina delle Commissioni Consiliari permanenti. Gestione delle risorse - Settore Patrimonio (1.3). Regolamento per la concessione dell'uso temporaneo di immobili del patrimonio o di competenza provinciale - Modifiche ed integrazioni. Presidenza e Segreteria Generale. Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000, numero 267 per la progettazione e realizzazione del progetto di ampliamento e messa in sicurezza del Porto Turistico di Roseto degli Abruzzi.