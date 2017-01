Roma, 24 gen. (askanews) - "L'Associazione nazionale comuni italiani dell'Abruzzo promuova a nome di tutti i Comuni abruzzesi azioni per verificare la responsabilità di Enel e Terna rispetto ai gravissimi e notevoli disservizi che si sono creati in questi giorni nella distribuzione della corrente elettrica": è quanto chiede il sindaco di Orsogna (Chieti), Fabrizio Montepara, al presidente di Anci Abruzzo, Luciano Lapenna.

Montepara - che è presidente nazionale di Anci Res Tipica, l'associazione che si occupa di tutelare e valorizzare le tipicità dei Comuni italiani - chiede a Lapenna di "avviare, nel caso, azioni di ristoro nei confronti delle due aziende, a favore dei Comuni e degli abruzzesi". "Tantissimi cittadini sono stati, e in certe zone lo sono ancora, senza fornitura di energia elettrica per diversi giorni - ricorda Montepara - palesando in maniera lampante le deficienze di Terna e dell'Enel".