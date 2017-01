Roma, 18 gen. (askanews) - Nell'ascolano le forti precipitazioni nevose stanno dando vita ad "un'emergenza mostruosa e da 48 ore, in tante frazioni, siamo senza energia elettrica e quindi senza luce e, in tanti casi anche senza riscaldamento". Lo ha denunciato il sindaco di Ascoli Piceno, Guido Castelli, in un collegamento con Sky Tg24.

"Abbiamo avvertito la scossa di terremoto di questa mattina - ha aggiunto Castelli - è una situazione molto complessa serve grande lucidità".