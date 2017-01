Da domani al via procedure per ricognizione spese

Roma, 12 gen. (askanews) - La Giunta regionale della Regione Abruzzo, nella seduta di questa sera, ha dichiarato lo stato di emergenza. Lo rende noto la regione, spiegando che la Protezione civile regionale da domani, venerdì 13 gennaio, avvierà le procedure per la ricognizione delle spese effettuate dai Comuni interessati dall'emergenza meteo, in attuazione dei rispettivi piani neve comunali. I comuni interessati saranno contattati in base alle comunicazioni pervenute presso la sala operativa regionale di apertura dei Coc, Centro operativo comunale.