Pescara, 31 gen. (askanews) - Il Presidente della giunta regionale dell'Abruzzo Luciano D'Alfonso, ha incontrato questa mattina al Quirinale il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Insieme con D'Alfonso il vice Presidente della Regione Abruzzo Giovanni Lolli e dagli assessori Silvio Paolucci e Andrea Gerosolimo. "Al Presidente - spiega D'Alfonso - ho rappresentato la concatenazione e l'eccezionalità epocale degli eventi che hanno colpito l'Abruzzo nel mese di gennaio: il maltempo e i suoi deleteri effetti collaterali sulla rete elettrica e sulla viabilità, il terremoto e il timore per le possibili conseguenze sulle grandi dighe, le tragedie di Rigopiano e di Campo Felice. Gli ho anche parlato delle ripercussioni che tali calamità hanno avuto non solo sulla popolazione ma anche sulle attività produttive. A Mattarella ho chiesto di porre una speciale attenzione sugli strumenti normativi che saranno varati dal Governo per consentire all'Abruzzo di rialzarsi e ripartire. Ho trovato molta attenzione da parte del Presidente su ciascuna delle questioni poste e gli ho anche fatto presente che saremmo lieti di averlo nei nostri territori nel più breve tempo possibile, per dare un segno di vicinanza delle Istituzioni ai cittadini". Nel corso della giornata capitolina D'Alfonso ha incontrato anche i ministri Claudio De Vincenti e Graziano Delrio.