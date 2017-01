Roma, 18 gen. (askanews) - Emergenza neve e paura terremoto in Abruzzo: il sindaco ha allestito un Centro di accoglienza alla Camera di Commercio di Chieti Scalo.

Il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, "a causa delle difficilissime condizioni meteo che stanno mettendo a dura prova la popolazione di Chieti, la viabilità e tutte le strutture pubbliche e private presenti sul territorio, considerata anche la paura che si è ingenerata fra la popolazione per le numerose scosse di terremoto che nella giornata odierna sono state chiaramente avvertite in tutta la città", ha allestito, nel padiglione espositivo della Camera di Commercio di Chieti, in via Ottorino Pomilio (località Madonna delle Piane), un centro di accoglienza. (Segue)