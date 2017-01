Roma, 16 gen. (askanews) - Tutte le squadre di Terna sono al lavoro in Abruzzo per l'emergenza maltempo e le linee elettriche importanti sono state ripristinate. Lo assicura la società, sottolineando per "i disservizi in corso in Abruzzo l'attività tempestiva delle squadre di Terna, che ha messo in campo oltre 100 persone e mezzi, ha consentito fin dal tardo pomeriggio di rialimentare progressivamente, lato Alta tensione, le cabine primarie di Gissi, Casoli, Lama dei Peligni, Atessa, Vasto e Lanciano. Le linee in queste località sono regolarmente rientrate in servizio".

"È operativa - aggiunge Terna - la sala di crisi per la gestione delle criticità legate al maltempo".