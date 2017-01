Roma, 21 gen. (askanews) - Il Sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, ha presieduto oggi una giunta straordinaria per fare il punto della situazione sui danni al momento quantificabili reiterando la richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza per il Comune di Chieti.

"Da una prima ricognizione, non esaustiva, risultano necessari almeno 10 milioni di euro per affrontare, nell'immediato, i lavori di straordinaria manutenzione e ripristino dei danni procurati dalle nevicate di questi giorni alle scuole, agli immobili comunali, al cimitero, al patrimonio arboreo, alla viabilità e per porre in essere azioni di messa in sicurezza e ripristino delle emergenze nascenti dal dissesto idrogeologico", è la ricostruzione fatta dalla memoria di Giunta.