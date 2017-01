Non ci sono emergenze sanitarie

Roma, 21 gen. (askanews) - Nelle Marche i carabinieri del Comando provinciale di Chieti, con la collaborazione dei Forestali, hanno raggiunto sulla Maiella le località di Passo Lanciano e Mammarosa dove, in alcuni alberghi, sono bloccati, senza particolari problemi, numerose persone, tra cui alcuni gruppi di studenti.

I militari, coordinati dalla Prefettura di Chieti, hanno raggiunto entrambe le località ed hanno avviato le operazioni di rientro delle persone che, in questi giorni, sono rimaste bloccate dalla neve.

Non ci sono emergenze sanitarie e nella struttura funzionano regolarmente i servizi. L'Arma ha dislocato in zona alcuni elicotteri pronti ad eventuali interventi in caso di emergenza.