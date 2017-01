Roma, 18 gen. (askanews) - Nevica intensamente sulle autostrada abruzzesi e, più in gerenarale, su quelle del centro-sud. Il quadro sulla Viabilità della Polizia spiega che in A16 nevica intensamente tra Grottaminarda e Cerignola. Per agevolare le operazioni di mezzi antineve sono in atto i seguenti provvedimenti per i mezzi pesanti con massa a pieno carico superiore alle 7,5 tonnellate: divieto temporaneo di circolazione tra l'allacciamento con la A30 e Cerignola ovest in direzione di Canosa e tra Cerignola ovest e Baiano in direzione di Napoli; accumulo in area esterna a Cerignola ovest e Candela. Inoltre è temporaneamente interdetto l'accesso a tutti i veicoli ai caselli di Baiano, Avellino est e Benevento.

Nevica intensamente anche sulla A24 dove era attivo fino a poco fa il fermo temporaneo dei mezzi pesanti tra Tivoli e Teramo. A causa della scossa di terremoto delle ore 10.25 sono in corso le verifiche tecniche sulle strutture dell'autostrada, temporaneamente chiusa a tutto il traffico veicolare tra Valle del Salto e Teramo est.

Risulta chiuso in uscita il casello di Assergi per impraticabilità della viabilità esterna causa neve. Sta nevicando anche nel tratto tra Carsoli e Valle del Salto.

Sulla A25, divieto temporaneo di circolazione per tutti i veicoli con massa superiore alle 7.5 t tra Aielli-Celano e Pratola Peligna. Risulta chiuso in uscita il casello di Pescina per impraticabilità della viabilità esterna causa neve. Sta nevicando anche nel tratto tra Magliano dei Marsi e Aielli-Celano e tra Pratola Peligna e Scafa/Alanno.

In A14 a causa della chiusura della Strada Statale E45 "Orte-Cesena", si è resa necessaria la chiusura dell'uscita del casello di Cesena nord, da entrambe le provenienze.