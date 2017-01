Roma, 17 gen. (askanews) - Continua l'emergenza maltempo in Abruzzo, con intense nevicate specie nella provincia di Teramo, nella notte attesa neve abbondante su tutta la regione.

Il Centro operativo regionale della Protezione civile ha spiegato che sull'Italia e sull'Abruzzo persiste il vortice di bassa pressione. Sono in atto fenomeni intensi sulla provincia di Teramo, con rovesci o temporali sulle località costiere e nevose anche nell'immediato entroterra, dove sono stati osservati tra i 35 ed i 50 cm di neve fresca nelle ultime ore.

Sul resto dei settori adriatici si registrano precipitazioni deboli a carattere nevoso a quote collinari. Per la giornata di oggi, martedì 17 gennaio, sono previste nevicate abbondanti sul teramano fino a 200 - 400 metri di quota; deboli sul resto dei settori appenninici. Attesa una generale attenuazione dei fenomeni nelle ore centrali della giornata fino al primo pomeriggio di oggi. Nel corso del pomeriggio attesa una ripresa delle nevicate su tutta la regione fino a quote collinari (200 - 400 metri) localmente anche a quote inferiori nelle zone in cui i rovesci risulteranno più intensi. (Segue)