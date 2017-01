Domani riapre ponte strada per Lanciano

Roma, 21 gen. (askanews) - E' stata ripristinata l'erogazione dell'acqua a Piana Santa Margherita, Piane San Berardino e zona La Torre, Comuni abruzzesi dove finora risultavano i maggiori problemi di approvvigionamento idrico. A Orsogna l'acqua dovrebbe essere erogata oggi fino alle ore 20. Poi Sasi la chiuderà e la riaprirà domani, domenica, alle ore 7. A Comunicarlo al sindaco di Orsogna (Chieti), Fabrizio Montepara è la società Sasi Spa.

"Ho parlato con il Presidente della Sasi, Gianfranco Basterebbe, e con Donatello Di Prinzio della stessa società - ha spiegato il sindaco - i quali mi hanno segnalato che dalla rete dell'ACA e da Pretoro non sempre arriva acqua perché sono senza energia elettrica e il gruppo elettrogeno ogni tanto si blocca. Inoltre molte tubazioni si sono rotte e ci sono tantissime perdite. Loro stanno facendo il possibile per garantire il minimo a tutti".

Circa 15 famiglie di via sotto le Rupi e quartiere San Giovanni sono ancora senza energia elettrica per un guasto locale su cui l'Enel interverrà con la procedura ordinaria. Fino a ieri circa 600 famiglie sono rimaste per quattro giorni senza corrente.

Dovrebbe riaprire, invece, tra stasera e domani il ponte sul torrente Moro, lungo la strada tra Orsogna e Lanciano, chiuso ieri e transennato grazie alla segnalazione di un cittadino.