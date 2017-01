Roma, 20 gen. (askanews) - "Grazie ai nostri Vigili del Fuoco. Angeli salvatori di tante vite umane. Fanno il proprio dovere con impegno e serietà.Un esempio per tutti". Lo scrive su twitter la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, esprimendo il ringraziamento della Cisl ai lavoratori del corpo dei Vigili del Fuoco ed a tutti i soccorritori impegnati in queste ore in Abruzzo.