Roma, 18 gen. (askanews) - Enel potenzia la squadra al lavoro in Abruzzo per riportare energia alle popolazioni colpite dal maltempo e oggi anche da un susseguirsi di forti scosse di terremoto. E-distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce le reti elettriche che da oltre tre giorni è impegnata a fronteggiare l'impatto sul servizio elettrico ha messo in campo oltre 1300 uomini, 400 mezzi operativi, più di 450 gruppi elettrogeni. Il gruppo ha progressivamente rialimentato oltre 100.000 utenze. Le forti scosse di terremoto registrate nella mattinata di oggi non hanno causato danni alla rete elettrica ma hanno rallentato l'attività di ripristino.

Al momento è salito a 1300 il numero degli uomini impegnati e sono in corso centinaia di interventi per ridare energia a circa 120.000 utenze, dislocate nelle aree più colpite dall'emergenza neve sul territorio regionale.

Ora dopo ora l'impegno delle squadre permette di ridurre il numero di utenze disalimentate, ma la neve incessante continua a danneggiare la rete elettrica. Dal 16 gennaio le ispezioni hanno rilevato danneggiamenti su oltre 200 linee di media tensione, circa il 30% di quelle che servono il territorio regionale, e circa 2.500 cabine secondarie interessate da interruzione.