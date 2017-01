Roma, 23 gen. (askanews) - "Maltempo e terremoto,la situazione in Abruzzo è drammatica, non si riesce a far fronte alle richieste di aiuto": è l'appello che arriva dalla presidente del Comitato di Roseto degli Abruzzi della Croce rossa italiana, Enrica Colagrande, che racconta come a Bisenti la luce sia tornata dopo 7 giorni di black out, grazie ai volontari del Comitato.

Ieri i volontari hanno installato un gruppo elettrogeno da 150 kw, in accordo con il sindaco. Aperta anche una mensa, all'interno della scuola del paese, per assistere la popolazione in difficoltà.

"Siamo intervenuti, ancor prima dell'Enel, raccogliendo la richiesta di aiuto del sindaco, che era letteralmente disperato", ha spiegato la presidente del Comitato, aggiungendo: "I riflettori, giustamente sono tutti puntati sulla tragedia di Rigopiano, ma nel Teramano e in tutto l'Abruzzo c'è una situazione disperata e non si riesce a far fronte alle tante richieste di intervento. Neanche i volontari anziani, con più anni di esperienza alle spalle, ricordano una situazione simile. Bisogna intervenire in ogni modo per aiutare le persone". "Il nostro impegno - ha assicurato - andrà avanti fino a quando ce ne sarà bisogno".