Roma, 22 gen. (askanews) - Continua a ridursi il numero dei clienti senza corrente elettrica nella provincia di Teramo grazie al lavoro dei 1600 tecnici di e-distribuzione - la società del Gruppo Enel che si occupa della distribuzione di energia elettrica in Italia - che stanno lavorando senza sosta per raggiungere e portare la luce al maggior numero di persone.

Sono 3.000 le utenze rialimentate nella mattinata, secondo quanto recita una nota, portando ad 11.000 il numero di clienti senza corrente nel teramano. In coordinamento con la Prefettura di Teramo, la Protezione Civile e la Provincia di Teramo si stanno verificando le condizioni di accessibilità di 5.000 i clienti che si trovano in zone non ancora raggiungibili.

In Abruzzo l'emergenza è rientrata nelle Provincie di Chieti e Pescara dove si continua a lavorare per rialimentare le utenze residue sparse. Dall'inizio dell'emergenza la task force di e-distribuzione ha progressivamente rialimentato oltre 200.000 utenze.