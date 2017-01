L'Aquila, 7 gen. (askanews) - A seguito delle condizioni di meteo avverso, in Abruzzo permane il codice rosso aggiornato alle prime ore del 7 gennaio su tutto il tratto abruzzese dell'autostrada A/14, con bufere di neve e della A/25 nel tratto Pescara-Sulmona. La S.S. 17 rimane chiusa al traffico dal Km 118 al km. 149. In Codice Rosso anche: la Tiburtina km. 186 - km. 216; la S.S. 81 Piceno-Aprutina km 172 - km 186; la S.S. 80 Frentana dal km. 50 al km. 57; la S.S. 652 dal km. 56 al km. 60. L'Enel segnala utenze isolate nelle frazioni dei Comuni di Gessopalena, Montazzoli, Atessa, Casoli. La difficoltà di ripristino è dovuta alle condizioni climatiche avverse (bufere di neve) che non permettono le operazioni da parte del personale addetto. La Sala Operativa è in costante contatto con i Sindaci dei suddetti Comuni.

A Castel di Sangro molti automobilisti rimasti bloccati sulla SP 119 sono stati soccorsi dal personale volontario di protezione civile ed ospitati in strutture ricettive (teatro comunale, RSA, Caserma VV.F.) e rifocillati. A Sulmona circa cento automobilisti sono stati soccorsi dai volontari ed ospitati presso un albergo locale. La frazione di Bagnaturo risulta isolata dall'energia elettrica; volontari presenti sul posto. Sono stati attivati volontari di protezione civile per il supporto al personale medico nelle frazioni del Comune di Pescara. In serata l'investimento di un bovino sulla rete ferroviaria nel tratto Beffi - Molina ha richiesto un intervento per sbloccare il treno. Attualmente hanno comunicato l'apertura del COC i Comuni di: - Torre De' Passeri - Lettomanoppello - Cepagatti - Penne - Pescara - Citta Sant' Angelo - Lanciano - Teramo - Manoppello - Avezzano - Caramanico Terme - Sulmona - Castiglione a Casauria - S. Eufemio a Maiella - Villa Celiera - Ortona - Silvi - S. Buono - Gioia dei Marsi - Celano - Fraine - Abbateggio - Montesilvano Seguono altri aggiornamenti per la giornata di oggi.