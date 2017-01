Danni per milioni di euro

Roma, 9 gen. (askanews) - Confagricoltura chiede lo stato di calamità naturale per il Centro-Sud dove la straordinaria ondata di maltempo, con nevicate copiose - che in molti casi sono divenute bufere di neve - e poi le gelate, sta mettendo drammaticamente in ginocchio moltissime aziende agricole e zootecniche. Lo ha sottolineato il presidente di Confagricoltura Mario Guidi che è intervenuto sull'allarme meteo.

Ad avviso di Confagricoltura si parla di danni per milioni di euro, che "è ancora impossibile quantificare compiutamente perché l'emergenza continua e potrebbe ulteriormente aggravarsi". Molti i problemi: le colture agrumicole, viticole e frutticole, anche in serra, di Calabria, Sicilia, Campania, gli oliveti di Calabria, Abruzzo, Molise, Puglia, i legumi e le orticole di Campania, Lucania, Puglia.

"Chiediamo - ha evidenziato il presidente di Confagricoltura facendo appello a superare i cavilli burocratici - lo stato di calamità naturale e interventi tempestivi ed adeguati per la piena ripresa delle attività produttive".