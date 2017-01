Roma, 22 gen. (askanews) - Si stima che solo la perdita per il latte bovino e di pecora a gennaio in Abruzzo ammonti già ad un valore di poco meno di 2 milioni di euro ma l'emergenza riguarda anche le aziende agricole isolate che devono essere raggiunte per garantire viveri e l'alimentazione degli animali e le numerose serre, fienili e stalle crollate con mucche e pecore morte, ferite o sfollate al freddo e al gelo. E' quanto emerge dal primo monitoraggio nelle campagne abruzzesi effettuato dalla Coldiretti che ha avviato una rete di solidarietà rivolta alle aziende agricole duramente danneggiate dagli eventi meteorologici straordinari che provocano ora il rischio valanghe.

In seguito alla solidarietà arrivata da numerose aziende di fuori regione di mettere a disposizione rotoloni di foraggio e sacchi di mangime da distribuire alle aziende agricole zootecniche in difficoltà, la Coldiretti in Abruzzo ha organizzato due punti di raccolta del materiale, uno nella provincia aquilana e l'altro in quella teramana. In particolare il primo centro è situato nella sede dell'Associazione Regionale Allevatori (Ara) a L'Aquila, in località Onna, sulla SS 17 est; il secondo a Bellante, presso la Sede del Consorzio Agrario in via Zona Industriale n. 3.

In Abruzzo, sottolinea la Coldiretti con un comunicato, sono tantissime le aziende agricole e le stalle sepolte dalla neve e si contano ancora casi di isolamento, nuovi crolli, decine di mucche e pecore morte e ferite, difficoltà per garantire l'alimentazione degli animali ma anche per le consegne con tonnellate di latte che per giorni gli allevatori sono stati costretti a gettare.(Segue)