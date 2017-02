Roma, 9 feb. (askanews) - "Ho sottoscritto la petizione contro l'abbattimento dei lupi lanciata da 'Il Centro' e credo che la questione vada affrontata con decisione è senza ipocrisie. I lupi non vanno uccisi, anzi va continuata l'azione di salvaguardia di cui l'Appennino è orgoglioso, ma gli agricoltori e gli allevatori di montagna vanno indennizzati e subito per le perdite che subiscono e su questo bisogna agire anche sul fronte Ue". Lo ha detto la senatrice del Pd Stefania Pezzopane, eletta in Abruzzo.

"La conservazione del lupo - ha spiegato Stefania Pezzopane, che da assessore regionale ha avuto anche la delega ai parchi ed ha promosso numerose iniziative per la protezione del lupo - è il frutto delle tante misure attuate nel passato, con notevole dispendio economico. Nel Parco Nazionale d'Abruzzo, e non solo, con grandi sforzi, è stato ricreato l'habitat adeguato e il lupo è tornato ad essere una fondamentale risorsa e, insieme con l'orso marsicano, un'attrazione per un serio turismo sostenibile. E' poi indispensabile all'equilibrio faunistico nel parco, visto che per esempio si nutre di cinghiale, aiutando il riequilibrio della catena alimentare. Per questi motivi è indispensabile fermare il piano degli abbattimenti, ma bisogna anche evitare ipocrisie e rilanciare il tema dell'importanza dell'agricoltura e dell'allevamento di montagna, attività necessarie per il territorio. Gli agricoltori e gli allevatori vanno indennizzati subito, senza attese, perché svolgono un'attività fondamentale per l'ecosistema dell'appennino e rappresentano un'importante risorsa economica locale. Questo è il tema - conclude Pezzopane - che va affrontato in modo prioritario, anche ricorrendo ai fondi Ue".