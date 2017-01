Chieti, 16 gen. (askanews) - Le nevicate di ieri notte e Di questa mattina hanno creato in Abruzzo disagi e problemi nell'approvigionamento per quel che riguarda l'energia elettrica lasciando al buio oltre centomila utenti. Le prime cifre ufficiali arrivano direttamente dall'Enel che comunica che attualmente risultano senza corrente elettrica 42 mila utenze: 26mila nel Chietino, 8.300 nel Teramano e circa 7.600 nel Pescarese. I danni maggiori li ha provocati la bufera che si è scatenata stamattina sul territorio Frentano, in provincia di Chieti, creando molti danni ai cavi aerei. Nel Teramano sono 17 i tralicci dell'Enel danneggiati dal maltempo.