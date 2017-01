L'Aquila, 18 gen. (askanews) - Il sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, ha reso noto che, in seguito alla scossa di terremoto di intensità 5.3 con epicentro nel Comune di Montereale sono state attivate tutte le funzioni del Centro operativo comunale (oltre a quelle legate all'emergenza neve, già operative da stamani per via della neve).

Non risultano segnalazioni di danni a persone o cose nel Comune dell'Aquila (ma sono in corso accertamenti) Cialente ha inoltre comunicato che, per dare ospitalità ai cittadini che non volessero stare nelle prossime ore nelle proprie abitazioni, sono aperti i seguenti musp ed edifici comunali, pronti all'accoglienza (Scuola Mariele Ventre, via Ficara, Scuola Primaria De Amicis, via della Polveriera, Scuola Primaria Scuola Media Alighieri succursale Paganica,Scuola Secondaria Mazzini di Pile,Usi civici di Tempera). Sono stati evacuati tutti gli uffici comunali e che rimangono in funzione il Coc e i servizi legati all'emergenza. Le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse anche domani.