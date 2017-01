Pescara, 12 gen. (askanews) - Entro il 31 gennaio 2017 le società e le associazioni sportive dilettantistiche con sede nel comune dell'Aquila potranno presentare la domanda di contributo comunale per la partecipazione ai campionati federali della stagione 2016-2017. Lo rende noto l'assessora allo Sport, dell'Aquila Emanuela "Il Comune dell'Aquila - ha spiegato l'assessore Iorio - intende continuare a sostenere le attività sportive anche per l'annualità in corso, viste le esperienze positive registrate nel passato. Per questa stagione, peraltro, c'è un importante novità. A differenza degli altri anni, infatti, il bando ha subito alcune modifiche al fine di dare la possibilità anche a quelle associazioni che, pur iscritte a campionati federali a squadre, non sono tenute al pagamento della relativa quota di iscrizione, di partecipare al bando e ottenere un contributo in base al livello del campionato federale al quale risultano iscritte nella stagione sportiva in corso". Bando e modello per presentare la domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune, nell'area Amministrazione Trasparente, trasparenza.comune.laquila.gov.it, nella sezione "Bandi di gara e Contratti", pagina "Avvisi pubblici".