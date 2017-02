L'Aquila, 23 feb. (askanews) - Il presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo Giuseppe Di Pangrazio ha salutato il questore dell'Aquila, Alfonso Terribile, che dal mese di marzo riceverà un nuovo incarico, lasciando quello aquilano. Di Pangrazio ha voluto personalmente congratularsi con il questore che è stato chiamato a collaborare dal Prefetto e Vice Capo Vicario della Polizia di Stato, Luigi Savina. Durante il colloquio di commiato i due hanno trattato temi di carattere socio economico ed in particolare hanno parlato del fenomeno delle migrazioni. Il presidente Giuseppe Di Pangrazio ha fatto 'i migliori auguri' al questore Alfonso Terribile per il prestigioso incarico che assumerà dal prossimo mese di marzo e lo ha ringraziato "per la sua preziosa attività svolta nella città dell'Aquila".