Pescara, 6 gen. (askanews) - Disagi all'aeroporto d'Abruzzo chiuso per neve. L'aereo per Torino non è partito, e passeggeri sono stati trasportati in autobus e sistemati negli alberghi vicini. L'aereo per Torino non è partito e i passeggeri saranno portati a destinazione in autobus. Lo scalo di Pescara resterà chiuso fino alle 13,30. Cancellati tre voli Ryanair da e per l'aeroporto d'Abruzzo il volo per Francoforte, che dovrebbe partire oggi alle 13,45, del Pescara-Bruxelles Charleroi e del Bruxelles Charleroi-Pescara. I passeggeri sistemati negli alberghi della zona.