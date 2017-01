Roma, 28 gen. (askanews) - Abruzzo, Anas: Incidente stradale con un ferito sulla SS81 "Piceno Aprutina" in località Campovalano, nel comune di Campli (Teramo). Lo comunica l'Anas.

Per cause in corso di accertamento, l'incidente ha coinvolto un mezzo pesante e un furgone, provocando il ferimento di una persona. Il personale di Anas e dei Vigili del Fuoco è presente sul posto per la gestione della viabilità e per rimuovere i mezzi incidentati, al fine di ripristinare al più presto la circolazione.