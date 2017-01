Pescara, 19 gen. (askanews) - "Le speranze si affievoliscono di ora in ora; è una gigantesca tragedia per Rigopiano e per Farindola, nell'hotel c'erano anche quattro bambini al momento del crollo e 24 ospiti". Ha la voce rotta dalla commozione il sindaco di Farindola (Pescara) Ilario Lacchetta che conosceva molti dei dispersi, in particolare gli 8 del personale.