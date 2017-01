Roma, 20 gen. (askanews) - Due dei sei sopravvissuti alla valanga che ha travolto l'hotel Rigopiano sono già stati trasportati all'ospedale civile Pescara, dove verranno curati. Lo ha riferito a SkyTg24 Walter Milan, responsabile della comunicazione con la stampa del CNSAS nazionale.

"Le condizioni sanitarie" delle persone trovate vive "al momento non le sappiamo, un medico del soccorso alpino li sta assistendo: alcune sono in buone condizioni, altre ancora da valutare", ha spiegato Milan.

"L'estrazione - ha detto ancora - non è ancora completata: sono stati portati via in due, una mamma con una bambina, per il resto stiamo lavorando. L'operazione di scavo durerà un po' per ampliare delle piccole cavità dove ci sono almeno due persone e poter far entrare i medici".

"Siamo vicini al miracolo, noi ci speravamo tanto, sapevamo che c'era la possibilità di trovare queste sacca d'aria e questo ci ha spinto a continuare a scavare con più determinazione", ha concluso Milan.