Roma, 21 gen. (askanews) - Sono 23 le persone che ancora risultano disperse per la valanga che ha travolto l'hotel Rigopiano. Lo fa sapere in una nota la Prefettura di Pescara.

La Prefettura sottolinea che "proseguono senza sosta le operazioni di ricerca e soccorso, mai interrotte" e ricorda che "sono state estratte nella notte dai Vigili del Fuoco 4 persone in vita (2 uomini e 2 donne). Sempre questa notte sono state recuperate 2 donne decedute. Un'altra vittima, un uomo, è stata recuperata questa mattina. E' di 9 il numero totale delle persone recuperate in vita, oltre alle due raggiunte e salvate nei primissimi momenti del soccorso. Sono 5 le vittime fino ad ora recuperate".

Per "dispersi", precisa la Prefettura, si intendono "persone risultanti dalla lista ufficiale degli ospiti della struttura e da altre segnalazioni, comunque ricevute e la cui composizione è soggetta a continue verifiche. Come successo in altri eventi, ad esempio, persone considerate disperse in base a una segnalazione e risultanti in un elenco, sono state ritrovate altrove e senza essere state coinvolte".