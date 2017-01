Roma, 21 gen. (askanews) - Sono tutti ricoverati all'ospedale di Pescara le nove persone estratte vive dalle macerie dell'hotel Rigopiano: si tratta di 5 adulti (Adriana Vranceanu, Francesca Bronzi, Vincenzo Forti, Giorgia Galassi e Giampaolo Matrone) e 4 bambini (Gianfilippo e Ludovica Parete, Edoardo Di Carlo, Samuel Di Michelangelo): le loro condizioni cliniche, fa sapere l'ospedale nell'ultimo bollettino sanitario delle ore 11, "sono buone".

"Solo un paziente - si legge nella nota - è attualmente in sala operatoria per un intervento chirurgico all'arto superiore destro. La Prefettura ha già informato i familiari dell'identità di tre vittime. Ai familiari va il nostro senso di solidarietà e vicinanza. La nostra struttura ospedaliera rimane in allerta per accettare eventuali altri pazienti".

Il prossimo bollettino sanitario è previsto alle ore 17:30.