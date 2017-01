Roma, 21 gen. (askanews) - "L'aggiornamento a oggi" sulle ricerce sull'hotel Rigopiano "è di 11 estratti (compresi i due sopravvissuti soccorsi nelle prime ore, ndr) e cinque vittime". Lo ha detto il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio, in un punto stampa a Rieti.

"Abbiamo tutti salutato con grande entusiasmo le operazioni - ha continuato - che continuano a essere molto complicate: non dobbiamo abituarci a vedere gli operatori in quelle condizioni, perchè continuano a essere condizioni veramente estreme, con macchinari e tecnologie. Ringrazio tutti gli operatori per il lavoro che stanno svolgendo".

"Continueremo a seguire con grande attenzione l'evoluzione della parte meteo e di quello che scaturità da questo: siamo in inverno e c'è stata questa eccezionale nevicata, erano anni che non cadeva questa quantità di neve soprattutto con questa persistenza e durata nel tempo. La concomitanza con il sisma può aver prodotto delle ulteriori instabilità che verranno scoperte quando si toglierà la neve", ha concluso Curcio.