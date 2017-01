Roma, 19 gen. (askanews) - Pericolo valanghe, divieto di fuoripista e di presenza al di fuori delle piste battute.

Il sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, ha disposto il divieto di fuori pista sul Gran Sasso.

La decisione è stata presa in seguito alle nevicate di questi giorni e al fatto che gli strati nevosi creatisi lungo i pendii montani risultano disomogenei in termini di consistenza, coesione e temperatura, tali da determinare il rischio di distacco di grado forte 4, come riportato nel bollettino Meteomont del Servizio nazionale previsione neve e valanghe. Il divieto è esteso a tutte "le presenze umane al di fuori delle piste battute ricadenti nel territorio comunale".