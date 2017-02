L'Aquila, 3 feb. (askanews) - La Giunta regionale dell'Abruzzo ha approvato, il riaccertamento dei residui 2014 e la proposta di legge sul rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2014. Da segnalare una diminuzione del disavanzo di amministrazione di quasi 50 milioni di euro rispetto all'anno precedente. Il dato accertato si attesta a 721 milioni di euro, a fronte dei 770 evidenziati nel rendiconto 2013 (licenziato ieri dalla Commissione Bilancio del Consiglio regionale, nei prossimi giorni arriverà in Aula per l'approvazione definitiva). Nella cifra sono ricompresi anche gli accantonamenti - pari a 170 milioni - per il fondo anticipazione di liquidità per il settore sanità, utilizzato per il pagamento dei fornitori delle Asl. L'approvazione del rendiconto in giunta è stato preceduto dal riaccertamento ordinario dei residui, che ha portato alla cancellazione di 109 milioni di euro di residui attivi e di 85 milioni di residui passivi. Il documento contabile ora passerà ai revisori dei conti per l'acquisizione del parere, poi sarà trasmesso alla sezione di controllo della Corte dei Conti per la parifica. Dopo quest'ultimo passaggio, arriverà in Consiglio regionale per l'approvazione. (Segue)