Monumento non avrebbe subito danni dall'atto vandalico

Roma, 15 gen. (askanews) - Nella notte ignoti hanno gettato alcune transenne all'interno della Fontana Luminosa all'Aquila. Secondo quanto si è appreso l'atto vandalico non avrebbe causato danni al monumento che è uno dei simboli più noti del capoluogo abruzzese. La polizia municipale sta svolgendo accertamenti su quanto avvenuto. Non si esclude che le transenne siano finite all'interno della fontana in seguito all'azione di una automobile visto che le stesse erano posizionate tutto intorno al monumento. Il caso, riportato da diversi media locali, ha aperto diverse discussioni sui maggiori social network.