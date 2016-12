L'Aquila, 20 dic. (askanews) - "Mio figlio è lì con mia moglie in attesa del dna, aspettiamo conferme, ma non mi illudo». È ormai una voce flebile quella di Gaetano Di Lorenzo padre di Fabrizia Di Lorenzo, la 31enne di Sulmona dispersa da ieri dopo l'attentato di Berlino è il cui cellulare è stato ritrovato nei pressi del luogo della strage. Il quotidiano il Centro riporta la dichiarazione del papà di Fabrizia dopo che la famiglia è entrata in contatto con la Farnesina e la madre e il fratello sono partiti per Berlino per sottoporsi all'esame del Dna. Gaetano Di Lorenzo, impiegato alle poste di Sulmona, attende con trepidazione: «Abbiamo capito che era finita stanotte all'una e mezza: ci siamo mossi coi nostri canali, poi siamo stati noi a chiamare la Farnesina, ma l'aiuto più grande ce lo hanno dato i carabinieri di Sulmona» scrive il giornale abruzzese. L'uomo ha fatto sapere: «Da quanto mi dice mio figlio da Berlino, non dovrebbero esserci più dubbi».