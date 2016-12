Roma, 26 dic. (askanews) - Sulmona in lutto per l'ultimo saluto a Fabrizia Di Lorenzo, la giovane donna italiana morta nell'attentato di Berlino. Dalle 11 le esequie si svolgono nella cattedrale di San Panfilo alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del ministro dell'interno Minniti. Si celebrano alle 11 nella cattedrale di San Panfilo, a Sulmona, in provincia dell'Aquila, i funerali di Fabrizia Di Lorenzo, vittima italiana dell'attentato al mercatino di Natale di Berlino che ha provocato 11 morti e 48 feriti. Alle esequie della 31enne saranno presenti il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il ministro dell'interno Marco Minniti.

Il lutto cittadino lo ha proclamato il sindaco di Sulmona, Annamaria Casini, "in segno di rispetto e partecipazione al profondo dolore della famiglia e della comunità sulmonese". In chiesa non è consentito l'ingresso di telecamere e fotografi. La salma di Fabrizia è tornata in Italia sabato. Ad accogliere all'aeroporto militare di Ciampino il rientro della connazionale uccisa a Berlino, c'erano, tra gli altri, il presidente Mattarella, il ministro della difesa Roberta Pinotti, il presidente della Regione Abruzzo Luciano D'Alfonso.