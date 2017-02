Roma, 22 feb. (askanews) - "Mi sembra emerga un lavoro forte e congiunto delle istituzioni. Per quanto di competenza, il Ministero si impegna ad avviare da subito un dialogo con la Regione Abruzzo per individuare il percorso più efficace di individuazione delle risorse finanziarie e per ricomprendere tutti gli interventi necessari in uno specifico programma". Così il ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti ha risposto al question time alla Camera a una interrogazione sul rischio idrogeologico e movimenti franosi nella Provincia di Teramo. Inoltre, per gli interventi di assistenza e soccorso alla popolazione, i comuni di Campli e Civitella del Tronto saranno ricompresi in un'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile di prossima emanazione.

"Va premesso - ha ricordato Galletti - che il Ministero svolge la sua attività prevalente nell'ambito di una programmazione ordinariacontro il dissesto. Le attività straordinarie sono coordinate e condotte dalla Protezione Civile nazionale e regionale. Il Ministero è dotato di un apposito supporto, il sistema ReNDiS (Repertorio Nazionale Difesa Suolo), in cui vengono inserite tutte le richieste di finanziamento di interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico avanzate dagli Enti territoriali: ad oggi risultano inserite 4 richieste per il Comune di Campli ed altrettante per Civitella del Tronto".(Segue)