Roma, 8 gen. (askanews) - In Abruzzo, colpito da intense nevicate, completamente al traffico la strada statale 17 "dell'Appennino Abruzzese", dal chilometro 107 al 134, nel tratto Roccaraso - Pettorano - Sulmona, in provincia dell'Aquila. Lo comunica l'Anas, spiegando che l'attività messa in atto dai mezzi sgombraneve e spargisale di Anas per pulire il piano stradale, dopo le temperature polari e la bufera dei giorni scorsi, ha permesso di riaprire l'arteria.

Già a partire dalle 14, i mezzi sgombraneve Anas avevano comunque pilotato centinaia di veicoli in uscita e in ingresso da Roccaraso. Anas informa che in serata e domani mattina sono previste nuove nevicate e ricorda l'obbligo d'uso catene o pneumatici antineve e raccomanda prudenza nella guida.