Roma, 7 feb. (askanews) - "Per il rispetto dovuto alle vittime di Rigopiano e per solidarietà alle popolazioni abruzzesi colpite dall'eccezionale ondata di maltempo di gennaio, l'edizione 2017 della manifestazione "Azzurri in vetta", in programma per i giorni 11 e 12 febbraio a Roccaraso, è stata annullata". Lo afferma in una nota il coordinatore regionale di Forza Italia in Abruzzo, Nazario Pagano.

"Una decisione - spiega Pagano - presa d'intesa con la dirigenza nazionale, sensibile come tutti noi abruzzesi al dolore per i lutti e per le sofferenze che hanno contrassegnato purtroppo un inverno tragico che sarà ricordato per il pesante tributo di vite e per i danni incalcolabili all'agricoltura, all'economia e al turismo. Ma proprio gli avvenimenti di gennaio hanno indotto noi di Forza Italia a farci promotori di un momento di riflessione che sarà celebrato a Pescara, a marzo, con un evento di respiro nazionale. Al centro della manifestazione ci sarà una profonda e dettagliata analisi delle inefficienze purtroppo messe in risalto nei drammatici giorni di Rigopiano, e sull'inadeguatezza del funzionamento della macchina della Protezione Civile, un modello depotenziato e svilito rispetto a quello governato da Guido Bertolaso".

"Questo a fronte dell'ammirevole impegno dei volontari, che non sono mai abbastanza lodati. L'incontro di marzo a Pescara - conclude Pagano - sarà l'occasione per studiare la gestione delle emergenze e delineare le linee-guida degli interventi, che passano anche dalla prevenzione e dalla manutenzione mirata e consapevole dell'esistente, per non sentire più quella frase 'ci hanno lasciati soli' pronunciata troppe volte in questi giorni".